В Свердловской области участились случаи мошенничества при замене и продаже электросчётчиков

В Свердловской области участились случаи с электриками-мошенниками, сообщает пресс-служба компании «ЭнергосбыТ Плюс». Аферисты ходят по квартирам и предлагают жильцам услуги по продаже и установке индивидуальных приборов учёта электроэнергии.

«Компания предупреждает жителей Свердловской области о возможных мошеннических действиях сторонних компаний. Энергокомпания обращает внимание на то, что её сотрудники не ходят по квартирам жителей с предложениями установить или заменить счётчик электроэнергии на платной основе», — сообщает «ЭнергосбыТ Плюс».

Несколько случаев мошенничества произошли в Сысертском районе. Клиенты компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили, что услугу по замене электросчётчиков им предоставила сторонняя фирма на платной основе.

С 1 июля 2020 года установка и замена элетросчётчиков производится по гарантии поставщика и сетевых организаций бесплатно.

Напомним, в феврале этого года в Свердловской области активизировались мошенники, предлагающие за деньги перепрограммировать или заменить счётчики в квартирах. Возможно, волна преступлений в отношении жителей региона захлестнула Свердловскую область на фоне тарифной реформы, в результате которой изменились правила приёма показаний и расчёта стоимости электроэнергии. При этом все пользователи были переведены на одноставочный тариф потребления.