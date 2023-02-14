После тарифной реформы в Свердловской области активизировались мошенники, которые за деньги перенастраивают электросчётчики

В Свердловской области активизировались мошенники, предлагающие за деньги перепрограммировать или заменить счётчики в квартирах. Об этом сообщает департамент информационной политики в своих соцсетях. По всей видимости, волна преступлений в отношении жителей региона захлестнула Свердловскую область после недавней тарифной реформы, в результате которой изменились правила приёма показаний и расчёта стоимости электроэнергии, при этом все пользователи были переведены на одноставочный тариф потребления.

Напомним, что история с изменением тарифов за электроэнергию началась 28 ноября 2022 года, когда РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы, повысив дневной тариф (действует с 07:00 до 23:00) сразу на 35% (с 5,44 руб./кВт·ч до 7,36 руб./кВт·ч). Спустя месяц, 28 декабря, на это отреагировала ФАС, потребовав отменить новые расценки. В итоге правительство региона отменило повышение цены, но сделало это вместе с отменой сниженного тарифа по выходным и праздникам, который действовал в Свердловской области с 2011 года. Отметим, что на момент отмены скидочного тарифа в выходные Свердловская область была единственным регионом России, где такая мера всё ещё действовала.

Новые тарифы на электроэнергию РЭК опубликовала 19 января. С этого дня для населения Свердловской области начал действовать одноставочный тариф в размере 5 рублей 15 копеек за кВт·ч (постановление правительства Свердловской области от 19 января 2023 года № 5-ПК), независимо от установленного счётчика.

В начале февраля в эфире «Тагил-ТВ» начальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила Павел Ивушкин подробнее рассказал о новых правилах передачи показаний и оплаты счетов за электричество и пояснил, что для рядового пользователя мало что изменится и для паники нет причин.

В целях профилактики мошенничества правительство Свердловской области напоминает, что перепрограммирование индивидуальных приборов учёта не является обязательным, и по умолчанию начисления выполняются по единому тарифу, что, по оценкам экспертов, наиболее выгодно для большинства пользователей. Переход обратно на двухставочный тарифный план должен быть обоснован ночным образом жизни человека, когда он пользуется электричеством чаще всего. Согласно приведённым Павлом Ивушкиным данным, двухтарифная система актуальна тогда, когда 70 и более процентов потребления электричества приходится на ночное время. В остальных случаях переход неэффективен и экономически невыгоден.

Если вы всё же решились перейти на двухставочный учёт, с этим вопросом следует обратиться в ресурсоснабжающую организацию (в Нижнем Тагиле это Нижнетагильская энергосбытовая компания), где перепрограммирование будет проводиться в порядке очереди.

Визит специалистов компании будет осуществлён адресно по заявке, а время посещения оговорено заранее. Для перепрограммирования счётчика необходимо сообщить номер лицевого счёта (указан в платёжной квитанции), Ф.И.О. собственника, адрес квартиры, тип (марку) прибора учёта и оставить контакты для связи. Отметим, что для уточнения деталей всегда можно позвонить в ресурсоснабжающую организацию по номеру, указанному в платёжной квитанции.