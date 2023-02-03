В мэрии Нижнего Тагила попытались разъяснить неразбериху с платёжками за электроэнергию (ВИДЕО)

Накануне в эфире «Тагил-ТВ» начальник управления ЖКХ администрации города Павел Ивушкин прокомментировал тарифную реформу, начавшуюся в Свердловской области в конце прошлого года. Чиновник подробно рассказал о новых правилах приёма показаний и расчёта стоимости электроэнергии, а также отметил, что причин для паники как таковых нет.

Напомним, что история с изменением тарифов за электроэнергию началась 28 ноября 2022 года, когда РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы, повысив дневной тариф (действует с 7:00 до 23:00) сразу на 35% (с 5,44 руб./кВт·ч до 7,36 руб./кВт·ч). Спустя месяц, 28 декабря, на это отреагировала ФАС, потребовав отменить новые расценки. В итоге правительство региона отменило повышение цены, но сделало это вместе с отменой сниженного тарифа по выходным и праздникам, который действовал в Свердловской области с 2011 года. Отметим, что на момент отмены скидочного тарифа в выходные Свердловская область была единственным регионом России, где такая мера всё ещё действовала.

Новые тарифы на электроэнергию РЭК опубликовала 19 января. С этого дня для населения Свердловской области начал действовать одноставочный тариф в размере 5 рублей 15 копеек за кВт·ч (постановление правительства Свердловской области от 19 января 2023 года № 5-ПК), независимо от установленного счётчика.

«С января 2023 года будет приходить квитанция на оплату только по одноставочному тарифу. Все показания приборов учёта, которые граждане передадут, будут суммироваться и рассчитываться по одноставочному тарифу. Все приборы учёта, стоящие у людей в квартирах, признаются действительными. Пока не нужно делать поверку или перепрограммировать их», — пояснил Павел Ивушкин.

Чиновник подчеркнул, что граждане, в квартирах которых установлены двухтарифные счётчики, могут передавать показания в энергоснабжающую организацию как обычно. Данные будут суммироваться, а стоимость будет определена в соответствии с установленным единым тарифом. Ивушкин отметил, что, как и раньше, РЭК установлен отдельный тариф для негазифицированных домов (но тоже одноставочный), который составляет 3 рубля 61 копейку. Подробную информацию о тарифах на электроэнергию, утверждённых в регионе на 2023 год, можно получить, ознакомившись с постановлением правительства региона по ссылке.

Кроме того, начальник управления ЖКХ Нижнего Тагила пояснил, что хоть всех жителей региона и перевели принудительно на одноставочный тариф, но у каждого жителя есть опция перейти обратно на двухставочную систему. Он предостерёг, что теперь получить выгоду от двухставочного тарифа сложнее, ведь в выходные и праздничные дни сниженный тариф больше работать не будет.

«На сегодня вопрос перехода на двухтарифную систему решает каждый собственник жилья для себя сам. Если они всё же решили, то им нужно оставить заявление в ресурсоснабжающей компании, где уже будет сформирован список, в соответствии с которым выстроится очередь на перепрограммирование счётчиков. В Нижнем Тагиле этим занимается Нижнетагильская энергосбытовая компания. Если жителя всё устраивает, то можно ничего не предпринимать. Мы делали аналитику, изучали вопрос. По нашим подсчётам, двухтарифная система теперь будет выгодна для тех, у кого на второй (ночной. — Прим. ред.) тариф приходится 70% и более потребления электроэнергии», — рассказал Павел Ивушкин.

Чиновник порекомендовал тагильчанам дождаться платёжной квитанции за январь и только после этого делать выводы. Также он посоветовал жителям города воспользоваться специальным калькулятором счёта тарифа, который можно найти на сайте Нижнетагильской энергосбытовой компании. Введя показания и выбрав либо одноставочный, либо двухставочный тариф, любой желающий сможет понять, насколько такой переход выгоден. Ознакомиться с калькулятором счёта тарифа можно по ссылке.