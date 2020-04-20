В Свердловской области трое нарушителей режима самоизоляции получили штрафы

В Екатеринбурге мировые суды назначили три выплаты штрафов нарушителям режима самоизоляции. По данным пресс-службы Свердловского областного суда, все они должны будут выплатить по три тысячи рублей.

Как пишет Znak.com, штрафы выписывались по статье 38 регионального закона об административных правонарушениях («Неисполнение требований правового акта губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции»).

Один из нарушителей 11 апреля вместе со знакомыми распивал водку во дворе жилого дома, во время суда мужчина признал свою вину, при этом пояснив, что сам спиртное не употреблял, а просто остановился поговорить с приятелями.

«Протоколы в отношении остальных участников группы будут рассмотрены позже», — пояснили в облсуде.

Другой оштрафованный 12 апреля нарушил режим самоизоляции ради свидания с девушкой. Ещё одного мужчину задержали, когда он гулял по городу, распивая спиртные напитки.

Напомним, закон о штрафах за нарушение режима обязательной самоизоляции вступил в силу 10 апреля. Согласно ему, нарушение особого режима влечёт ответственность в виде штрафов — от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.

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