В Свердловской области стартует неделя предпринимательства, она включает около 100 мероприятий

В Свердловской области по случаю Дня российского предпринимательства пройдёт порядка 100 мероприятий в рамках бизнес-недели.

«Традиционно неделя предпринимательства проходит в мае. Мероприятие проводится совместно с областным фондом поддержки предпринимательства, крупными бизнес-объединениями и бизнес-омбудсменом. В этом году в Нижнем Тагиле, Реже, Первоуральске, Краснотурьинске и Каменске-Уральском пройдут бизнес-завтраки. Запланированы приёмы бизнес-омбудсмена, тренинг-интенсивы, круглые столы и вебинары на актуальные для предпринимателей темы. Состоится награждение предпринимателей различными региональными наградами, в том числе присвоение почётного звания “Заслуженный предприниматель Свердловской области” и вручение промышленникам и предпринимателям премии “Номер один”», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх отметила, что события бизнес-недели направлены на обеспечение прямого диалога бизнеса и власти.

«Все мероприятия практико-ориентированы и будут максимально полезны для предпринимательского сообщества. В Свердловской области сегодня более 212 тысяч субъектов предпринимательской деятельности работает и около 300 тысяч самозанятых. У нас хорошие условия для ведения бизнеса, максимально развита инфраструктура поддержки, в том числе и государственной защиты предпринимателей. И созданы достаточные механизмы, с помощью которых каждый заинтересованный в своём развитии может найти решение любого вопроса», — отметила Елена Артюх.

По её словам, что в рамках бизнес-недели будут разобраны несколько кейсов по решению вопросов бизнеса, а также состоится цикл просветительских встреч. Все мероприятия проводятся бесплатно в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».