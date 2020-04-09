В Свердловской области семья с тремя маленькими детьми пыталась спрятаться в лесу от коронавируса

Многодетная семья из посёлка Красногвардейского Свердловской области ушла в лес, чтобы спрятаться там от коронавируса. Об их исчезновении в полицию заявила сестра главы семейства.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, женщина рассказала правоохранителям, что её 33-летний брат вместе с 30-летней супругой и тремя детьми четырёх, восьми и десяти лет планировали уйти в лес и уже более суток не выходят на связь.

Сотрудники полиции быстро обнаружили пропавших. По словам отца, они приняли решение удалиться от цивилизации из-за угрозы коронавируса. Таким образом он хотел спасти свою семью от инфицирования. Они запаслись едой, взяли с собой сотовый телефон и планировали иногда ходить в посёлок за продуктами. В лесу они пробыли сутки — ночью дети спали на ветках под открытым небом.

Медработники при осмотре нашли клеща у одного из ребят. Но в целом оценили состояние детей как удовлетворительное. Сейчас все трое размещены в Центре социальной помощи семьи и детям Артёмовского района.

В полиции уточнили, что ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала. После происшествия родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».