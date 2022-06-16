В Свердловской области с 1 июля повысят плату за коммунальные услуги на 5,34%

В Свердловской области с 1 июля планируется ежегодное повышение цен на коммунальные услуги на 5,34%. Соответствующее постановление губернатор региона подписал ещё в прошлом году, документ опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

«Индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области на 2022 год — 5,34%», — говорится в документе.

Например, для компании «Рифей», которая обслуживает северную часть региона, тариф за кубометр подняли до 762,44 рубля (сейчас тариф составляет 743,84 рубля). Таким образом, ежемесячная плата для жителей многоквартирных домов с июля составит 128,85 рубля с человека, для жителей частного сектора — 144,8 рубля с человека.

Предполагается, что размер платы за ЖКУ будет увеличен с 1 июля по 31 декабря 2022 года. С 1 января по 30 июня увеличение стоимости тарифов не предложено.