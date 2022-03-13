В Свердловской области разместят 1650 беженцев с Украины, ЛНР и ДНР

12 марта правительством РФ был утверждён план распределения беженцев с Украины, ЛНР и ДНР по субъектам России. В Свердловской области будет размещено 1650 человек. Всего, согласно постановлению правительства, в России будет размещено 95 909 беженцев. Наибольшее количество людей примут в Воронежской области — 7000, Краснодарском крае — 5330, Республике Крым — 4788, Ростовской области — 4725 и Белгородской области — 4547. Согласно пункту 3 данного постановления, при прибытии в регион беженцев сверх квоты они будут распределены в другие регионы.

Напомним, 21 февраля вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что регион готов принять беженцев из Донбасса. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила также высказали готовность предоставить рабочие места беженцам на муниципальных предприятиях.