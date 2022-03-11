Муниципальные учреждения Нижнего Тагила готовы принять на работу беженцев из Донбасса

В Нижнем Тагиле рабочие места для беженцев из ДНР и ЛНР смогут предоставить в муниципальных учреждениях города. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе мэрии.

В конце февраля замгубернатора по социальным вопросам Павел Креков объявил о том, что Свердловская область готова принять в регионе беженцев из Донбасса. Однако пока жители республик организованно в Нижний Тагил не приезжали.

«Если возникнет такая необходимость, то город предусмотрел возможность предоставить рабочие места беженцам на муниципальных предприятиях. Проанализировали ситуацию. К примеру, муниципальный “Тагилдорстрой” готов принять на работу грейдеристов, водителей погрузчиков, механизаторов, геодезистов. Есть свободные вакансии и на других муниципальных предприятиях», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Также рабочие места готовы организовать в муниципальном «Тагильском трамвае». Там на работу готовы принять слесарей, электриков, кондукторов, а также можно пройти обучение на водителя трамвая.

«По каждому человеку, конечно, нужно принимать решение отдельно, так как на ставку водителей, например, будущий сотрудник должен пройти обучение, и при этом его должны проверить в службе безопасности. Но в целом у нас есть свободные ставки», — рассказал АН «Между строк» директор траспортного МУПа Игорь Темнов.

Также устроить на работу беженцев готова «Почта России», сообщают в пресс-службе организации. Люди смогут работать почтальонами, операторами и на других должностях. Для трудоустройства будет достаточно удостоверения беженца. Работа будет возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также по форме частичной занятости.

Отметим, беженцы из Донбасса начали прибывать в Свердловскую область самостоятельно. В Нижнем Тагиле в местном отделении общественной организации «Российский Красный Крест» для них собирают гуманитарную помощь: продукты питания, предметы гигиены и одежду в фабричной упаковке. Пункт приёма работает с 9:00 до 17:00 в медицинском колледже на проспекте Ленина, 27. Также сбор гуманитарной помощи организовали казаки хутора «Нижнетагильский» на улице Садовой, 14. Там принимают любые вещи в хорошем состоянии, пункт работает ежедневно с 12:00 до 19:00.