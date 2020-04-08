В Свердловской области пятая часть всех аппаратов ИВЛ устарела

Сотрудники информационно-аналитической системы Headway Company, которые следят за тендерными закупками в фармацевтической отрасли, насчитали в Свердловской области более тысячи аппаратов ИВЛ, из которых больше 20% морально устарели, со ссылкой на результаты аудита пишет 66.ru.

Аналитики утверждают, что могут отслеживать около 80% всех приборов, так как некоторые медучреждения, в том числе городская клиническая больница № 40, имеют автономный статус и могут не публиковать свои контракты на закупку и обслуживание. Однако в целом, говорят они, информация позволяет составить общую картину.

Аналитики делят аппараты по дате выпуска на три категории: к новым в Свердловской области можно отнести 64% всех аппаратов ИВЛ (это 646 штук) — их выпустили после 2015 года. 22% (более 220 штук) всех действующих приборов в регионе можно считать морально устаревшими.

В то же время в екатеринбургской больнице № 6, где принимают людей с подозрением на коронавирус, есть аппараты 2006 и 2008 годов, в больнице Полевского находятся приборы 2000 года, а в Свердловском клиническом госпитале ветеранов войн стоит оборудование 1980–1990-х годов. В больницах Ревды и Нижней Туры есть приборы 1982 года выпуска. При этом все эти аппараты рабочие, за последний год их технически обслуживали.

Как утверждают в Headway Company, средний возраст оборудования — 7,5 лет, аппараты старше 2013 года правильнее было бы заменять. Руководитель отдела стратегического развития Людмила Баландина рассказала, что устаревшими считаются приборы, которые произвели до 2011 года, а аппараты 80–90-х годов можно назвать раритетом. Баландина отмечает, что в Свердловской области, как и в целом по России, было несколько волн оснащения больниц аппаратами ИВЛ: массовые закупки проходили в 2017, 2018 и 2019 годах, но, судя по всему, этого было недостаточно, чтобы полностью обновить оборудование в больницах. На сайте госзакупок по-прежнему размещают контракты на техническое обслуживание приборов, которые уже устарели.

По информации регионального Минздрава, в больницах Свердловской области есть 1510 аппаратов ИВЛ, но независимые эксперты и представители профессионального сообщества утверждают, что эта цифра может быть завышена.

Искусственная вентиляция лёгких нужна в том числе тем пациентам, у которых развилась атипичная пневмония — именно от неё умирают люди, заражённые коронавирусом. Вирус поражает дыхательную систему, в результате чего у части заражённых оказываются заблокированы мембраны лёгких, которые поставляют кислород в кровь. Для таких пациентов аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) жизненно необходимы.

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