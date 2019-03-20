В Свердловской области произошло массовое убийство

Массовое убийство произошло под городом Полевским в Свердловской области, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет E1.ru.

В одном из домов посёлка Зюзельский обнаружены тела четырёх человек — двух женщин и двух мужчин. На телах всех четверых множественные колото-резаные ранения. По предварительным данным, убийство могли совершить парень с девушкой.

По данным E1.ru, бойню устроили 24-летняя девушка по имени Анастасия и её 22-летний сожитель Александр, а жертвами стали члены семьи девушки. По предварительной версии, Анастасия пришла в гости к своей семье вместе со своим сожителем, во время застолья у неё возник конфликт с родителями. После этого она схватилась за нож.

«"Положила" своих мать и сестру и убрала их в подпол. Она ранее судимая», — уточнил собеседник.

По его словам, сожитель Анастасии убил отца девушки, а также ещё одного человека, находившегося в доме (по предварительным данным, мужа сестры Анастасии).

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело. В пресс-службах ГУ МВД и СКР по Свердловской области пообещали рассказать подробности позже.