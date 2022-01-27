В Свердловской области продлили ночную работу общепита до 3 февраля

27.01.2022 16:47
Ресторанам и клубам разрешили работать в ночное время до 3 февраля. Соответствующий указ подписал Евгений Куйвашев. Об этом губернатор Свердловской области рассказал в своём Instagram.
«Ситуация сложная, но этот шаг пока возможен», — прокомментировал глава региона.
Напомним, ранее сообщалось о прекращении работы общепита в ночное время —с 23:00 до 06:00 — с 27 января. Заведения могли работать в это время только навынос.
- С 20 января для прохода на любое развлекательное мероприятие, а также в кафе или кинотеатры больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации.