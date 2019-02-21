В Свердловской области предложили увеличить транспортный налог

Свердловская область вошла в число пилотных регионов, где будут отработаны рекомендации федерального Минфина и Совета Федерации по увеличению доходов бюджета, со ссылкой на главу областного Минфина Галину Кулаченко пишет «Правда УрФО». В числе предлагаемых мер — повышение транспортного налога на дорогостоящие автомобили.

«Нами уже разработан проект нового плана мероприятий по повышению доходного потенциала Свердловской области на 2019–2021 годы, который в том числе учитывает рекомендации Минфина России. В настоящее время этот проект проходит процедуру согласования», — сказала Кулаченко.

По её словам, перечень мер был направлен на согласование в конце 2018 — начале 2019 года. В нём также было предложено усилить администрирование доходов, актуализировать работу по приватизации непрофильных активов. Главам рекомендовано провести ревизию земель сельхозназначения, оптимизировать количество неэффективных предприятий, развивать проекты краудфандинга.

Министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков добавил к этому выявление объектов незавершённого строительства, не зарегистрированных в Росреестре. Главы должны будут представить реальные планы работы по повышению доходов к 12 апреля.

Галина Кулачено отметила, что ежегодно из-за действующих льгот по налогу на движимое имущество выпадающие доходы региона составляют 8–12 млрд рублей. В области принята дорожная карта по повышению доходов бюджета, за счёт реализации которой в 2018 году было получено дополнительно 14,4 млрд рублей.