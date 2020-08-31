В Свердловской области поймали беглого вора-рецидивиста

Сотрудники свердловского ГУФСИН задержали 24-летнего осуждённого Кирилла Енакия, который 29 августа сбежал из исправительной колонии № 53 в Верхотурье. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина был пойман на железной дороге за Лобвой. По предварительной информации, заключённый мог направляться в сторону Серова.

Енакий попал за решётку в мае 2017 года — суд Полевского, где он проживал и совершил ряд краж, приговорил парня к лишению свободы на шесть лет. Его срок кончается в 2023 году, при этом ранее он уже был судим за аналогичные имущественные преступления.