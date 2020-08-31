Из колонии-поселения под Верхотурьем сбежал рецидивист

Вечером 29 августа из исправительной колонии № 53 в Верхотурье сбежал 24-летний осуждённый Кирилл Андреевич Енакий, который отбывал наказание по трём статьям УК РФ — за кражу, угон автомобиля и разбой, сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.

«29 августа в 19:45 в ИК-53 в Верхотурье на обходе в участке колонии-поселения выявлено отсутствие осуждённого 1996 года рождения, отбывавшего наказание по статьям 158 ч. 1, 2, 3, 166 ч. 1, 162 ч. 2 УК РФ. Организованы первоначальные разыскные мероприятия, выставлены временные посты», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Енакий попал за решётку в мае 2017 года — суд Полевского, где он проживал и совершил преступления, приговорил парня к лишению свободы на шесть лет. Его срок кончается в 2023 году, при этом ранее он уже был судим.

Если вы где-то заметили этого мужчину, сообщите в территориальный отдел полиции по телефону 02 или в отдел розыска ГУФСИН России по Свердловской области: (343) 35-95-744, (343) 35-95-611, +7 (922) 184-27-66.