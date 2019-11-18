В Свердловской области полторы тысячи человек останутся без отопления в морозы из-за забастовки кочегаров

1,5 тысячи жителей посёлка Сосновый Бор в Артёмовском районе Свердловской области могут остаться без отопления из-за забастовки кочегаров на местной котельной, которым несколько месяцев не выплачивают зарплаты, пишет Ura.ru.

По словам местных жителей, перед рабочими не рассчитались не только за начало нынешнего, но и за окончание прошлого отопительного сезона.

«Управляющая компания не выплачивает кочегарам зарплату со старта отопительного сезона, также им с апреля должны выплатить деньги за прошлый. Ребята в пятницу просто остановили котельную», — сообщила местная жительница.

По её словам, ситуация осложняется тем, что у МУП «Прогресс», управляющей котельной, арестованы счета из-за долгов перед налоговой, а долг перед каждым из шести кочегаров составляет 36 тысяч рублей.

«Если городская администрация захочет выделить "Прогрессу" бюджетные деньги на погашение долгов, ей придётся проводить это решение через думу. А следующее заседание [думы] будет только 28 ноября, плюс передвижка по счетам будет оформляться около трёх недель», — добавила жительница.

Ранее, в 2017 году, областные власти выделили на реконструкцию котельной 26 миллионов рублей, которые, по словам выезжавшего на место депутата Госдумы Дмитрия Ионина, были потрачены не по назначению.

«Отчитались об установке котлов на 0,96 МВт. Реально там на котлах стоит маркировка по 0,6 МВт. Сейчас посёлок рискует остаться без тепла, так как работать будет просто некому», — рассказал Ионин.

Напомним, в ближайшие дни в Свердловской области ожидаются морозы, температура воздуха на некоторых территориях опустится до минус 27 градусов.