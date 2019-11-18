В Свердловской области похолодает до 27 градусов мороза

В Свердловской области в ближайшие дни ударят морозы — резкое снижение температуры воздуха ожидается уже к вечеру понедельника, сообщает Уралгидрометцентр.

В понедельник, 18 ноября, днём температура воздуха составит –3... –5 °С, к вечеру похолодает до –12 °С. Во вторник ночью ожидается –25... –27 °С, днём –20... –22 °С. В среду температура опустится ночью до –23... –25 °С, днём будет –14... –16 °С.

В Нижнем Тагиле на этой рабочей неделе столбики термометров будут опускаться днём до минус 16 - минус 20 градусов, ночью – до 23 градусов ниже нуля. В течение всей пятидневки прогнозируются снежные осадки. Ветер в ближайшие два дня ожидается преимущественно северный и северо-восточный.

Отмечается, что похолодание затронет не только Свердловскую область — морозы также придут на север европейской территории России и в Сибирь, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.