В Свердловской области полицейские обстреляли автомобиль, которым управлял пьяный водитель без прав (ВИДЕО)

В Свердловской области сотрудники ГИБДД устроили погоню за Nissan Almera, за рулём которого находился пьяный мужчина, ранее лишённый водительских прав. Инцидент произошёл в Новой Ляле ночью в минувшие выходные. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, во время рейда Nissan не остановился по требованию инспектора и попытался скрыться.

Полицейские начали преследование автомобиля, который выехал на трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, где совершал опасные манёвры, выезжая на встречную полосу на скорости более 180 км/ч. Остановить машину удалось только после того, как сотрудники ГИБДД открыли огонь из табельного оружия и пробили колёса.

«Неоднократно сотрудники ГИБДД через громкоговоритель призывали водителя остановиться, но он их игнорировал. Один из инспекторов после оповещения и предупредительного выстрела на ходу начал стрелять по колёсам Nissan, который остановился только после того, как колёса пробили», — рассказали в ведомстве.

В автомобиле сидели 23-летний парень в состоянии алкогольного опьянения и его спутница. Ранее молодого человека лишили прав за управление машиной в нетрезвом виде.

На водителя Nissan Almera составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами), по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (отказ водителя выполнить правомерную просьбу представителя полиции об остановке управляемого транспортного средства). Кроме того, молодому человеку грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьёй 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.