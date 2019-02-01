В Свердловской области похолодает до –35 градусов

Со 2 февраля на северных территориях Свердловской области и с 3 февраля на всей территории региона в связи с приходом арктического антициклона ожидается резкое похолодание, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

На территории области до 7 февраля установится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более: температура воздуха ночью достигнет –29... °C35°C, 4–5 февраля местами ожидается сильный мороз –40°C, днём до –25... –30°C.

Население региона предупреждают о возможности обморожения и риске простудных заболеваний.

Также в период морозов возможны нарушения на системах газо-, электро- и теплоснабжения и затруднение работы транспорта.

Рекомендуется ограничить проведение всех видов наружных работ, ограничить работу дошкольных и средних образовательных учреждений, уточнить места в лечебных учреждениях на случай поступления населения с обморожениями, а также осуществлять контроль за работой социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей (интернатов, домов для престарелых и прочее) и предусмотреть мероприятия по эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ведомствам рекомендовано ограничить выход транспортных средств, предусмотреть пункты обогрева на автомобильных дорогах, укомплектованные всем необходимым, а также обеспечить контроль готовности спасательных служб к реагированию на дорожно-транспортные происшествия.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий следует немедленно информировать ЕДДС администрации Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.