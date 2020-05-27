В Свердловской области подтверждено 235 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заразилось 7 человек

В Свердловской области за стуки зарегистрировано 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+139), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, посёлка Уральский, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Кушвы, Лесного, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Серова, Среднеуральска, Талицкого городского округа, Шали, а также у одного жителя другого региона России. Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выписан 201 пациент, зарегистрирован ещё один случай смерти от коронавируса. Всего уральские врачи вылечили 1700 человек.

В России за последние сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход, полностью выздоровели 11 079 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».