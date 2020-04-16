В Свердловской области подтвердились ещё шесть случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердились шесть новых случаев коронавируса COVID-19, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

Новые случаи выявлены в Каменске-Уральском и Красноуфимске. По словам собеседника, из 68 пациентов с коронавирусом семь человек находятся в тяжёлом состоянии, двое по-прежнему подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, 11 человек — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.

Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 111 случаев инфекции. Выздоровели 44 пациента.

В Свердловской области до 20 апреля действует режим повышенной готовности: в регионе закрыта большая часть магазинов, рестораны, торговые центры, предприятия бытового обслуживания. Жители должны находиться дома, кроме экстренных случаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».