В Свердловской области подтвердились ещё семь случаев коронавируса

В Свердловской области лабораторно подтверждены ещё семь случаев коронавируса, в регионе на сегодня зарегистрирован 51 случай инфекции, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

По словам собеседника, из 51 человека выздоровели 22 пациента. Кроме жителей Екатеринбурга, вирус подтверждался у двух жителей Полевского, у двух жителей Камышлова, одного жителя Заречного и одного жителя Невьянска; все заболевшие госпитализированы в ГКБ № 40 Екатеринбурга.

Все анализы на коронавирус сделаны в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Екатеринбурге, с сегодняшнего дня данные этой лаборатории не будут подтверждать в новосибирском «Векторе», сообщал накануне заместитель губернатора Павел Креков.

В России официально подтверждены 6,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончались 47 человек. В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим полной самоизоляции до 20 апреля. Жителям запрещается покидать свои дома за исключением неотложных поводов: похода в ближайшую аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».