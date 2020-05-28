В Свердловской области под пациентов с коронавирусом перепрофилирована ещё одна больница

В Свердловской области открывается дополнительная медицинская площадка для больных коронавирусом — с 28 мая в качестве инфекционного госпиталя начинает работать Сысертская ЦРБ, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19. Общий фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией составляет в регионе 5848 коек.

«Ситуация в медицинских учреждениях, работающих с коронавирусом, постоянно меняется за счёт выписок и госпитализаций. Нагрузка на больницы в Екатеринбургской агломерации действительно довольно высока, но ситуация контролируема и не вызывает у специалистов тревоги. В Свердловской области создан резерв коек, он задействуется по изменению эпидемиологической ситуации», — отметили в штабе.

Нагрузка на не задействованные в лечении больных коронавирусом больницы перераспределена, они принимают пациентов и оказывают им необходимую экстренную и неотложную помощь в настоящее время также в полном объёме, отметили в ведомстве.

По данным на 27 мая, в регионе зарегистрировано 4425 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».