В Свердловской области почти в два раза сократилось количество пострадавших от укусов клещей по сравнению с прошлым годом

В Свердловской области почти 17 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона, что в 1,85 раза ниже прошлогоднего показателя и в полтора раза ниже среднего многолетнего уровня. Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, среди укушенных более трёх тысяч детей.

В ведомстве уточнили, что с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» медики доставили в больницы 74 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» — 216 пациентов. В лабораториях было исследовано 14 тысяч особей клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 1,14%, лайм-боррелиоз — в 45,5%, моноцитарный эрлихиоз — в 2,5%, гранулоцитарный анаплазмоз — в 0,9% проб.

С начала года против клещевого вирусного энцефалита за счёт разных источников финансирования проведено 79 тысяч вакцинаций и 257 тысяч ревакцинаций.