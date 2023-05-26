В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась в полтора раза

В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 3 тысячи гектаров. Как сообщили АН «Между строк» в областном департаменте информполитики, по данным на 09:00 26 мая, в регионе действует 19 природных пожаров на общей площади 9,2 тысячи гектаров, из них локализовано 8 пожаров на площади 584 гектара. Угрозы населённым пунктам нет.

Напомним, по информации на утро 25 мая, площадь лесных пожаров в регионе составляла 6,2 тысячи гектаров.

Специалисты авиалесоохраны, МЧС, лесничеств и отряды добровольцев за прошедшие сутки ликвидировали 10 природных пожаров на общей площади 753 гектара. Потушены пожары в Артёмовском городском округе на площади 500 гектаров, Берёзовском городском округе — 88 гектаров, под Екатеринбургом — 23 гектара, в Ивдельском городском округе — 137 гектаров.

Борьбу с огнём в уральских лесах ведут более 800 человек, задействованы около 100 единиц спецтехники и спецавиация.