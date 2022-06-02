В Свердловской области отменили противопожарный режим

В Свердловской области отменили особый противопожарный режим. Решение об этом принято на заседании правительства региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики региона.

«Мы отменяем особый противопожарный режим на территории Свердловской области. После прошедших дождей ситуация с пожарами нормализовалась. Но это, конечно, не отменяет необходимость постоянного внимания к вопросам пожарной безопасности и бережного отношения к лесным угодьям», — цитируют в департаменте губернатора региона Евгения Куйвашева.

Особый противопожарный режим был введён на территории Свердловской области с 30 апреля. Действовал, в частности, запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ.

Напомним, что с 8 июня в России ужесточается наказание за нарушение правил пожарной безопасности. Штрафы для граждан увеличились в несколько раз — до 15–30 тысяч рублей.