В России в несколько раз увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности. Теперь за сжигание мусора на дачном участке придётся заплатить 20 тысяч рублей  

В КоАП РФ внесены поправки, которые ужесточают административную ответственность за нарушения пожарной безопасности. Изменения коснулись статей 8.32 и 20.4 кодекса. Соответствующий документ 28 мая 2022 года подписал президент Владимир Путин. Поправки вступят в силу с 8 июня 2022 года.

Так, за нарушение требований пожарной безопасности гражданам придётся заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, ранее эта сумма варьировалась от 2 до 3 тысяч рублей. В период действия противопожарного режима сумма штрафа может достигать 20 тысяч рублей. Должностные лица будут платить от 20 до 30 тысяч рублей, до поправок эта сумма составляла от 6 до 15 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 40 до 60 тысяч рублей, ранее он составлял от 20 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей, эта сумма выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что те же действия в условиях особого противопожарного режима влекут наложение почти удвоенного штрафа.

За нарушение пожарной безопасности в лесах россиян будут наказывать штрафом в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Должностным лицам придётся заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 400 тысяч рублей. Согласно новому закону, максимальное взыскание с юридического лица составит 2 млн рублей.

Напомним, что в Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. На территории региона запрещается использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и другие подобные действия.