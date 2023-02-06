В Свердловской области осудили водителя грузовика, погубившего двух актрис в аварии на Серовском тракте

В Свердловской области осудили 52-летнего водителя грузовика, врезавшегося в автобус, в котором ехали артисты Краснотурьинского театра кукол.

Трагедия произошла 1 октября прошлого года на Серовском тракте. Водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором артисты возвращались с гастролей. В результате ДТП погибли две актрисы: 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, ещё один актёр был госпитализирован.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе постоянного судебного присутствия Верхотурского районного суда в Новой Ляле, рассматривавшего дело, водителю назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении общего режима.

Мужчину осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему запрещено управлять транспортным средством в течение 1 года 10 месяцев.