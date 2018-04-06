В Свердловской области опубликован закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Сегодня, 6 апреля, «Областная газета» официально опубликовала поправки к закону «Об избрании органов местного самоуправления», которые отменяют прямые выборы главы Екатеринбурга. Ранее документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования, то есть 16 апреля. Он будет распространяться на правовые отношения, возникшие после окончания срока полномочий действующего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (с сентября 2018 года).

После вступления закона в силу местным властям необходимо будет также назначить и провести публичные слушания по изменению устава Екатеринбурга, где закреплена действующая система выборов главы города. Их результат будет носить рекомендательный характер. Гордуме также необходимо будет привести местное законодательство в соответствии с региональным.

Напомним, 3 апреля депутаты свердловского Заксобрания приняли в трёх чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Вариант поправок поступил от свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Согласно законопроекту, мэр уральской столицы будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Она, в свою очередь, наполовину состоит из представителей городской думы, наполовину — из представителей администрации губернатора. Сейчас главой города номинально является председатель местной гордумы, который избирается всенародно. Всем административно-хозяйственным блоком занимается сити-менеджер (глава администрации).