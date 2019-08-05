В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз с очень сильными дождями и ветром до 25 м/с

Синоптики вновь объявили в Свердловской области штормовое предупреждение из-за гроз с очень сильными дождями и ветра с порывами до 23–25 м/с. Непогода ожидает уральцев завтра, 6 августа.

«Предупреждение об ухудшении условий уже направлено главам городов, министерств и ведомств, а также руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики. Им рекомендовано предпринять необходимые профилактические меры и держать развитие ситуации под контролем», — отмечают в пресс-службе регионального МЧС.

В связи с непогодой специалисты МЧС рекомендовали уральцам отменить походы и отдых в лесу и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери. При движении по автодорогам следует соблюдать скоростной режим. При сильном ухудшении погодных условий необходимо постараться найти укрытие (придорожное кафе, автозаправку) и оставаться там.

«Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями и около металлических конструкций. Лучше выключить из сети электроприборы, не пользоваться телефоном и не прикасаться к водопроводным кранам», — добавляют в ведомстве.

Напомним, дожди задержатся в Нижнем Тагиле ещё на неделю. Завтра столбики термометров вновь опустятся до плюс 17 градусов, а в среду — до плюс 13 градусов. Ночью температура воздуха будет понижаться в течение недели до 10 градусов выше нуля. Ветер в ближайшие дни ожидается преимущественно юго-западный и юго-восточный.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.