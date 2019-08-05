Дожди задержатся в Нижнем Тагиле ещё на неделю

На этой неделе жителей Нижнего Тагила снова ожидают дожди. Сегодня, 5 августа, в городе днём потеплеет до 21 градуса выше нуля. Но уже завтра столбики термометров вновь опустятся до плюс 17 градусов, а в среду — до плюс 13 градусов. Ночью температура воздуха будет понижаться в течение недели до 10 градусов выше нуля. Ветер в ближайшие дни ожидается преимущественно юго-западный и юго-восточный.

В отдельных городах Свердловской области, по данным Уральского гидрометцентра, 5 и 6 августа прогнозируются грозы с дождями и ветер с порывами до 15–20 м/с. Дневная температура воздуха составит в регионе от 18 до 23 градусов выше нуля (на севере — плюс 15 градусов), ночная понизится до 12–7 градусов.