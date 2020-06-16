В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области 17 июня в связи с предстоящей грозой, дождём и ветром до 18 метров в секунду объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во время непогоды спасатели рекомендуют не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, без необходимости не выходить на улицу, переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые приборы.

«Если сильный ветер и гроза застали на улице, следует находиться как можно дальше от лёгких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Не рекомендуется приближаться к водоёмам и пользоваться телефонами», — отметили в ведомстве.

Напомним, в конце мая по югу Свердловской области прокатился ураган. Ветром оказались снесены 99 деревьев, повреждено 20 автомобилей и два остановочных комплекса, также пострадали детские площадки, крыши некоторых зданий, линии электропередачи. Без света остались 120 населённых пунктов. В результате непогоды погибли 4 человека: двое жителей Екатеринбурга, один житель Арамиля и пенсионерка из Полевского.