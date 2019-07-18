В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области объявлено очередное штормовое предупреждение. По информации синоптиков, 18 июля на севере региона местами ожидаются сильные дожди.

В связи с этим ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовало населению отменить походы и отдых на природе и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери, при движении по автодорогам соблюдать правила дорожного движения. При ухудшении погодных условий надо постараться найти укрытие (придорожное кафе, автозаправку) и оставаться там.

При возникновении происшествий рекомендуют сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

Ранее региональное управление МЧС уже предупреждало жителей области о неблагоприятных условиях — объявления о штормовом предупреждении от ведомства приходили на сотовые телефоны 11, 15 и 16 июля.