В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило в Свердловской области штормовое предупреждение и просит жителей соблюдать меры личной безопасности. 12 июля в регионе местами ожидаются сильные дожди, грозы, а также усиление ветра до 20 м/с.

«В связи с неблагоприятным прогнозом возможно подтопление улиц и пониженных участков местности, повреждение ветхих строений, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, аварийные сбои в работе энергообъектов, нарушение движения автотранспорта, повреждение сельскохозяйственных культур», – сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

В этот день спасатели рекомендуют не выходить из дома, и во время грозы не пользоваться мобильными телефонами.

Жителям Нижнего Тагила при возникновении ЧС, аварий и происшествий нужно немедленно информировать МКУ «ЕДДС» по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.