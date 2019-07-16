Сегодня жителей Свердловской области ждут грозы с ливнями и шквалистый ветер

В Свердловской области штормовое предупреждение продлено на 16 июля. Сегодня в регионе также будет сохраняться высокая вероятность гроз с ливнями и крупным градом. По данным Уральского гидрометцентра, ожидается ветер с порывами до 22–27 м/с.

В Нижнем Тагиле сегодня столбики термометров поднимутся днём до плюс 18 градусов. Ожидается небольшой дождь. Затем в городе немного потеплеет, воздух прогреется в среду днём до 23 градусов выше нуля, в четверг — до 25 градусов.

ГУ МЧС просит жителей Свердловской области не терять бдительность и соблюдать меры безопасности. При ухудшении погоды не стоит стоять рядом с металлическими конструкциями, деревьями и линиями электропередач, пользоваться мобильным телефоном. При отсутствии острой необходимости лучше воздержаться от прогулок при сильном ветре и в грозу.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.