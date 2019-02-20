В Свердловской области объявлено предупреждение из-за смога

Синоптики Уралгидрометцентра объявили о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области из-за вредных примесей в воздухе, сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение первой степени опасности действует с 20:00 19 февраля до 20:00 21 февраля.

Отмечается, что при первой степени опасности мероприятия носят организационно-технический характер, поэтому предприятия не обязаны снижать уровень выбросов.

В прошлый раз предупреждение о метеорологических условиях первой степени опасности действовало в Свердловской области с 5 по 7 февраля из-за аномальных морозов — на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Местами температура воздуха опускалась до –40 градусов.