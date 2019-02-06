Уральский гидрометцентр объявил о первой степени опасности из-за морозов

В Свердловской области с 5 по 7 февраля действует предупреждение о метеорологических условиях первой степени опасности, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Это связано с тем, что на всей территории региона ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Всю неделю в Свердловской области стоят аномальные морозы на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Местами температура воздуха опускается до минус 40 градусов.

По прогнозам синоптиков, холода продлятся до пятницы, когда резко потеплеет до минус 12 — минус 15 градусов.