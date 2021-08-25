В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» в течение суток 25 августа местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, ветер 25 м/с, сообщает территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации региона.

Жителей области предупреждают о возможности возникновения паводка и затопления территории, размыва почвы, повреждения автомобильных дорог и железнодорожного полотна.