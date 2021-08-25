В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» в течение суток 25 августа местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, ветер 25 м/с, сообщает территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации региона.
Жителей области предупреждают о возможности возникновения паводка и затопления территории, размыва почвы, повреждения автомобильных дорог и железнодорожного полотна.
«С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций рекомендуется выполнить превентивные мероприятия: осуществить оповещение и информирование населения, которое может оказаться в зоне влияния опасного природного явления, организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, обеспечить контроль готовности спасательных служб к реагированию на дорожно-транспортные происшествия, на повреждения линий связи, электропередач, организовать мониторинг паводковой обстановки на территории муниципальных образований, подверженных подтоплению (затоплению)», — заявили в ведомстве.