В Свердловской области обозначили табличками «Фотофиксация» передвижные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

ГИБДД по Свердловской области обозначила табличками «Фотофиксация» все региональные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД (АФП), в том числе передвижные. Ранее таблички устанавливались только на стационарные комплексы.

«И если ещё недавно многие автомобилисты были недовольны тем, что таблички “Фотофиксация” отсутствовали перед передвижными комплексами, хотя это было разрешено законодательно, то теперь, когда таблички установлены, их наличие также не устраивает автовладельцев. Уже зарегистрированы факты порчи и приведения в негодное состояние знаков дорожного движения», — посетовали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили, что в соответствии со статьёй 12.33 КоАП РФ повреждение технических средств организации дорожного движения наказывается штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Также в ведомстве заверили, что все комплексы выставляются исключительно на основании статистики по ДТП, в которых погибли или пострадали люди.

Напомним, за январь — февраль 2020 года на территории Нижнего Тагила и пригорода камерами автофиксации было выявлено около 25 000 случаев нарушений. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, за 2019 год в Нижнем Тагиле и окрестностях камеры зарегистрировали 132 762 нарушения.