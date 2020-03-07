В Свердловской области нетрезвые мужчины избили оператора передвижной камеры автофиксации (ВИДЕО)

В Свердловской области на трассе М-5 несколько мужчин избили оператора передвижной камеры автофиксации, а также сломали его оборудование. Инцидент произошёл у моста на Патруши в Сысертском районе.
Видеозапись происшествия опубликовал портал Е1.ru, на ней видно, как группа мужчин едет по трассе, распивая пиво. Судя по записи, они намеренно искали передвижную камеру автофиксации. Затем они останавливаются и толпой набрасываются на оператора.
В пресс-службе областного полицейского главка рассказали, что инцидент произошёл 5 марта. В настоящее время полицейские анализируют ролик, устанавливают свидетелей и выясняют объём причинённого ущерба камере и здоровью наблюдателя.
Руководитель пресс-службы МВД Валерий Горелых отметил, что нападение, скорее всего, было спланированным.
«В любом случае всё это напоминает со стороны некое криминальное шоу-пародию на недавний случай с бульдозеристом. Жаль, что недовольство такими камерами видеофиксации отдельные граждане выражают не цивилизованным путём, методом официальных претензий в соответствующие инстанции, а подобными анархическими и откровенно криминальными способами, что недопустимо», — считает полковник Горелых.