В Свердловской области нетрезвые мужчины избили оператора передвижной камеры автофиксации (ВИДЕО)

В Свердловской области на трассе М-5 несколько мужчин избили оператора передвижной камеры автофиксации, а также сломали его оборудование. Инцидент произошёл у моста на Патруши в Сысертском районе.

Видеозапись происшествия опубликовал портал Е1.ru, на ней видно, как группа мужчин едет по трассе, распивая пиво. Судя по записи, они намеренно искали передвижную камеру автофиксации. Затем они останавливаются и толпой набрасываются на оператора.

В пресс-службе областного полицейского главка рассказали, что инцидент произошёл 5 марта. В настоящее время полицейские анализируют ролик, устанавливают свидетелей и выясняют объём причинённого ущерба камере и здоровью наблюдателя.

Руководитель пресс-службы МВД Валерий Горелых отметил, что нападение, скорее всего, было спланированным.