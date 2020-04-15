В Свердловской области не взимают штрафы с нарушителей самоизоляции

В Свердловской области полицейские продолжают останавливать людей на улице и оформлять на них материалы, до сих пор ни один из нарушителей не был оштрафован, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

«Уже более полутысячи материалов оформлены на свердловчан и направлены в Министерство общественной безопасности. Там должны составлять протоколы и перенаправлять их в суды. Однако до реального штрафа дело так и не дошло. Между тем силы полиции увеличиваются как в Екатеринбурге, так и в области. Работают пешие патрули, привлечены инспекторы ДПС для проверки автомобилистов — выяснять, с какой целью они вышли из дома и едут в автомобиле», — рассказал собеседник.

По словам источника, в Министерстве общественной безопасности пока не определились с тем, как наказывать нарушителей карантина и надо ли вообще их наказывать, так как это может вызвать лишний негатив у граждан.

Юристы считают, что до сих пор не создана правоприменительная практика. Адвокат Сергей Колосовский уверен, что указ губернатора излишен и нарушителей можно штрафовать на 15–40 тысяч по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Директор юридической компании «Конус» Алексей Селиванов полагает, что областные штрафы допустимы.

«Думаю, это сделано для упрощения работы: мы живём в Свердловской области, есть указ губернатора, за его нарушение — наказание по областному закону три-пять тысяч рублей», — считает Селиванов.

К настоящему моменту в России коронавирус официально подтверждён у 24,5 тысячи человек. Президент Владимир Путин объявил нерабочий режим в стране до 30 апреля. В регионах введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных поводов.

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