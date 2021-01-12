В Свердловской области не будут запрещать купание в Крещение из-за коронавируса

В городах Свердловской области решено не отменять купание в прорубях в Крещение из-за пандемии коронавируса, заявил на брифинге вице-губернатор региона Павел Креков.

«Специальных ограничений накладывать не будем. Мы прислушиваемся к духовенству, которое говорит, что совсем не обязательно в этот день проявлять свою веру тем, что пойдём в общую палатку, а потом в прорубь, потом опять в общую палатку. Соприкосновение с водой любое имеет сакральный смысл. Мы рекомендуем избегать мест массового скопления. Мы должны будем обеспечить безопасность тех, кто решит окунуться, но советуем выбрать иной способ проявить свою воцерковлённость», — заявил он.

Ранее АН «Между строк» сообщало, что на сайте мэрии Нижнего Тагила появилось постановление о подготовке крещенской купели на Тагильском пруду. Купель будет организована в привычном месте — возле клуба моржей.

Массовое купание граждан в православный праздник Крещение Господне 19 января 2021 года состоится с 00:00 до 22:00. Возле купели будут организованы пункт обогрева для купающихся граждан и дежурство поисково-спасательной службы для обеспечения безопасности на воде.

В части регионов власти решили запретить окунание в прорубь из-за массовости обряда — в частности, в Хабаровском крае Крещение пройдёт без традиционных омовений в купелях. Решение об отмене крещенских купаний принято на заседании регионального оперативного штаба, так как в палатках, где верующие готовятся к погружению в прорубь, будет невозможно соблюсти и проконтролировать все санитарные требования.