Общество

В Свердловской области не будут запрещать купание в Крещение из-за коронавируса

12.01.2021 17:36
В Свердловской области не будут запрещать купание в Крещение из-за коронавируса

В городах Свердловской области решено не отменять купание в прорубях в Крещение из-за пандемии коронавируса, заявил на брифинге вице-губернатор региона Павел Креков.

«Специальных ограничений накладывать не будем. Мы прислушиваемся к духовенству, которое говорит, что совсем не обязательно в этот день проявлять свою веру тем, что пойдём в общую палатку, а потом в прорубь, потом опять в общую палатку. Соприкосновение с водой любое имеет сакральный смысл. Мы рекомендуем избегать мест массового скопления. Мы должны будем обеспечить безопасность тех, кто решит окунуться, но советуем выбрать иной способ проявить свою воцерковлённость», заявил он.

Ранее АН «Между строк» сообщало, что на сайте мэрии Нижнего Тагила появилось постановление о подготовке крещенской купели на Тагильском пруду. Купель будет организована в привычном месте — возле клуба моржей. 

Массовое купание граждан в православный праздник Крещение Господне 19 января 2021 года состоится с 00:00 до 22:00. Возле купели будут организованы пункт обогрева для купающихся граждан и дежурство поисково-спасательной службы для обеспечения безопасности на воде. 

В части регионов власти решили запретить окунание в прорубь из-за массовости обряда — в частности, в Хабаровском крае Крещение пройдёт без традиционных омовений в купелях. Решение об отмене крещенских купаний принято на заседании регионального оперативного штаба, так как в палатках, где верующие готовятся к погружению в прорубь, будет невозможно соблюсти и проконтролировать все санитарные требования.

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