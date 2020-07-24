В Свердловской области начнут бесплатно раздавать лекарства контактировавшим с больными коронавирусом

В Свердловской области начнут бесплатно раздавать лекарства жителям, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией, написал в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Министерство здравоохранения Среднего Урала готовит инструкцию с описанием лекарств и графика их приёма, после чего власти собираются распространять необходимые медикаменты через поликлиники и больницы по месту жительства.

«Сейчас всем очень важно укреплять иммунитет, но, конечно, у контактировавших с COVID-19 — особая ситуация. Ко вторнику я соберу всю информацию по этому вопросу, после чего буду готов рассказать подробнее», — написал Куйвашев.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, химиопрофилактическая терапия необходима, чтобы произошёл «серьёзный прорыв, чтобы из плато выйти к решающим снижениям».

«Например, известен препарат "Триазавирин", который показывает свою профилактическую эффективность. Есть "Гриппферон". Мы приобретём эти препараты, определим категорию людей, которые будут бесплатно эти препараты получать. Это может дать эффективность и повернуть процессы заболеваемости вспять», — сказал Креков.

В Свердловской области за время пандемии заболел 18981 человек, вылечились 13816 пациентов. Умерли 220 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».