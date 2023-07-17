В Свердловской области на двух пенсионерок завели уголовные дела за терроризм 

В Свердловской области следователи возбудили в отношении пенсионерок два уголовных дела по статье «Содействие террористической деятельности» из-за поджогов военкоматов в Нижнем Тагиле и Первоуральске в марте 2023 года, сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, что 27 марта 2023 года 67-летняя женщина пришла к военкомату Нижнего Тагила и начала делать коктейль Молотова. В этот момент она разговаривала по телефону. Когда к пенсионерке подошли правоохранители, мошенники уверяли её, что это не настоящие сотрудники полиции. Позже удалось выяснить, что аферисты сначала убедили тагильчанку продать квартиру и взять три кредита, а после заставили пойти поджигать здание военкомата.

Спустя несколько дней похожая ситуация произошла с пенсионеркой из Первоуральска. Телефонные мошенники убедили её поджечь здание местного военкомата. Женщина была задержана до того, как ей удалось спалить здание.

Изначально в отношении пенсионерок было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь же тех, кто убеждал их поджечь военкоматы, будут разыскивать за организацию террористической деятельности.