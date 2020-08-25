В Свердловской области мужчина расстрелял из винчестера своего знакомого и его дочь

Утром 24 августа в посёлке Сабик Шалинского района Свердловской области 44-летний екатеринбуржец открыл огонь из ружья марки «Винчестер» по местному жителю и его дочери. Оба пострадавших выжили, несмотря на множественные огнестрельные ранения в области головы, туловища и рук, сейчас они находятся в больнице.

Как пишет E1.ru, стрелка задержали спустя несколько часов в посёлке Билимбай. При осмотре его автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли одноствольное охотничье ружьё «Винчестер» 12-го калибра. Сам задержанный был в состоянии опьянения.

«Подозреваемый, проживающий в Екатеринбурге, приехал в посёлок, чтобы забрать своего родственника. Встреча между потерпевшим и задержанным сразу не заладилась. После ссоры водитель иномарки схватился за ствол, открыв пальбу дробовыми зарядами. Только благодаря счастливой случайности никто не погиб», — пояснил руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

В СКР по Свердловской области рассказали, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц общеопасным способом. Следствие намерено ходатайствовать о заключении стрелка под стражу. Допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.