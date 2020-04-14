В Свердловской области могут ввести систему электронного контроля передвижения граждан. По словам замгубернатора Павла Крекова, в настоящее время региональное правительство рассматривает этот вопрос.

«Не в московских масштабах, но мы прорабатываем вопросы, связанные с электронными пропусками и другими системами, которые позволяют контролировать передвижение граждан», — заявил Креков во время заседания регионального оперативного штаба.

Как пишет Znak.com, заместитель губернатора также отметил работу патрулей в минувшие выходные.

«У нас уже появились первые оштрафованные, но наша задача — не наказать, а предупредить. Я ещё раз прошу беречь себя, беречь своих близких, и если вы вышли на работу, сохранять режим “работа — дом”, “дом — работа”», — сказал он.

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