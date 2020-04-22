В Свердловской области могут ввести пропускной режим на майские праздники

В Свердловской области могут всести пропускной режим на майские праздники. Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил во время обращения к президенту Владимиру Путину 22 апреля.

«Риск, который мы видим, — это приближение майских праздников, когда мы можем прогнозировать повышение активности жителей. Для минимизации этих рисков мы принимаем ряд мер. <...> Мы наращиваем информационную работу с населением, используем социальные сети. Рассчитываем, что нам удастся значительную часть уральцев оставить дома, сохранить социальную изоляцию, как это было сделано в период пасхальных праздников. Кроме того, мы просчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников, когда люди будут находиться дома», — сказал глава региона.

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