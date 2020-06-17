В Свердловской области могут продлить время продажи алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что время продажи алкоголя в регионе могут продлить до 21:00. По словам Куйвашева, вопрос о продлении времени продажи алкоголя является одним из самых популярных в его Instagram.

«Я свою личную позицию много раз озвучивал и не менял её. Мониторинг говорит о том, что эта мера профилактики принесла немало пользы — меньше шумных компаний под окнами у людей, меньше на один повод куда-то выходить из дома по вечерам», — считает губернатор.

В то же время глава региона отметил, что окончательное решение по этому вопросу он пока не принял, он консультируется с депутатами и профильными ведомствами.

Сейчас алкоголь в Свердловской области можно продавать с 10:00 до 19:00 — 20 апреля такое ограничение установил губернатор на время режима повышенной готовности. По словам главы региона, продажи алкоголя чуть снизились — на 0,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.