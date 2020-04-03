В Свердловской области могут начать производство тест-систем для выявления коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение правительству региона проработать возможность выпуска тест-систем для выявления коронавируса.

«Пока надо посмотреть все аспекты, насколько это возможно. Но у нас достаточно серьёзный медицинский кластер, в том числе в Новоуральске. Это, конечно, существенно улучшит ситуацию в нашем регионе с количеством обследованных и, соответственно, с количеством людей, ограждённых от потенциальной опасности», — цитирует Znak.com заявление вице-губернатора Павла Крекова.