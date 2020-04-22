В Свердловской области коронавирус выявлен у сотрудников и пациентов восьми больниц

У пациентов и медиков восьми больниц в Свердловской области диагностировали заражение коронавирусом, сообщил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Более 80% пациентов с коронавирусом — бессимптомные. Принимая людей, которым нужна экстренная помощь, медики не сразу могут определить, несут ли они опасность с точки зрения распространения новой инфекции», — написал Куйвашев.

По его словам, один из последних потенциально опасных случаев произошёл в Уральском институте кардиологии: 12 апреля туда были направлены три пациента из городской больницы № 1, где впоследствии была зафиксирована вспышка коронавируса. Всем троим было необходимо провести неотложные операции, никаких признаков респираторных заболеваний у них не было. Однако вчера сначала у пациента кардиоцентра, а затем и у переведённого из городской больницы появились признаки ОРВИ. Сейчас оба переведены в инфекционное отделение Верхнепышминской больницы, где они будут обследованы на коронавирус. В кардиоцентре составлены списки контактных лиц, которые также пройдут диагностику.

«Помимо ситуации в кардиоцентре, уже подтверждённые случаи коронавируса есть в других больницах, расположенных в Екатеринбурге: № 1, № 40, № 20, № 14 и в "Новой больнице". Также случаи у врачей и пациентов зафиксированы в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ. В зависимости от ситуации отделения или больницы целиком закрыты на карантин, составлены списки контактных лиц, которые также проходят обследования», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что единственное, что можно сделать, — минимизировать, насколько это возможно, количество людей в больницах: «чем меньше там пациентов, тем больше надежды, что врачи справятся, а медучреждения не будут перегружены».

«Поэтому в очередной раз призываю отнестись с пониманием к ограничительным мерам, которые сейчас введены в регионе. Впереди майские праздники, нужно ответственно отнестись к происходящему, ограничить выезды за город и, конечно, встречи — даже с родными и близкими», — резюмировал глава региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в больнице № 1 Екатеринбурга коронавирус подтвердился более чем у 75 человек — среди них оказались как медики, так и пациенты.

В России на сегодня подтверждено 57 999 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией. Суточный прирост составил 5236 человек в 78 регионах. В Свердловской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтверждён ещё у 10 человек.

Официально в регионе подтверждено 243 случая коронавируса, зафиксирован один случай летального исхода.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».